Giełdowy ranek w Zielonej Górze. Sprawdziliśmy ceny warzyw i owoców

Po dwutygodniowej przerwie, spowodowanej świętami, niedzielna giełda znowu jest czynna. To jedyne takie miejsce w mieście, gdzie w każdą niedzielę odbywa się handel na tak dużą skalę. Co tydzień swój towar wystawia wielu sprzedawców, a na zakupy przyjeżdża sporo ludzi z miasta i okolicy.

Galeria handlowa pod gołym niebem

- To taka galeria handlowa, tyle że pod gołym niebem – śmieją się bywalcy. Można się tutaj ubrać od stóp do głów i dodatkowo zaopatrzyć domową spiżarnię. Zawsze jest spory wybór warzyw i owoców, W sezonie do kupienia są także kwiaty, sadzonki drzew i krzewów, zioła, nasiona, sprzęt ogrodniczy, środki ochrony roślin.

Można też znaleźć meble, lustra, części samochodowe, elektronarzędzia, a miłośnicy staroci mogą poszperać wśród mnóstwa skarbów przedmiotów przywiezionych przez znawców przedmiotu. O tym przeczytasz w materiale: Skarby z zielonogórskiej giełdy. Tym handlowano w niedzielę!