Odbędzie się druga tura wyborów samorządowych w Zielonej Górze. Lista lokali wyborczych

Wybory samorządowe zarządzane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00. W przypadku niezaplanowanych zdarzeń, które wymagały przerwania prac komisji, możliwe jest wydłużenie godzin otwarcia lokalu. Są to jednak sytuacje incydentalne.

Druga tura wyborów samorządowych nie odbywa się we wszystkich miejscowościach w Polsce. Dogrywka potrzebna jest tylko tam, gdzie żadnemu kandydatowi nie udało się zdobyć więcej niż połowy ważnie oddanych głosów.

Państwowa Komisja Wyborcza – co warto wiedzieć?

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Wybory 2024 - w jaki oddać ważny głos?

W wyniku wyborów samorządowych obywatele wyłaniają swoich przedstawicieli do rad miast, rad gmin, rad powiatu i sejmików województw oraz prezydentów, burmistrzów miast i wójtów gmin. Aby oddać ważny głos należy spełnić kilka kryteriów. Należy zwrócić uwagę, czy każda z otrzymanych przez nas kart wyborczych posiada pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej oraz ma wydrukowany odcisk pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej.

W przypadku wyborów samorządowych otrzymamy 3 lub 4 karty do głosowania na kandydatów i kandydatki do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.