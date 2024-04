List prezydenta, czy ulotka wyborcza kandydata na prezydenta na kolejną kadencję?

Kąpielisko H2Ochla. Karta wstępu wysłana pocztą

Na konferencji prasowej w siedzibie ZGranej Rodziny prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki we wtorek omówił sprawę tańszych dla zielonogórzan biletów na kąpielisko H2Ochla. Przy dziennikarzach otworzył kopertę z uprawniającą do tego kartą wstępu, którą dostał pocztą od urzędu miasta. Taki list dostało kilka tysięcy zielonogórzan, którzy należą do programu ZGrana Rodzina. Nasz Czytelnik (dane do wiadomości redakcji), dostał przesyłkę tuż przed pierwszą turą wyborów.