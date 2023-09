Goroźny pożar w żagańskim szpitalu! Pięć osób zostało poparzonych, w tym jedna poważnie! Małgorzata Trzcionkowska

Pożar akcja strażaków trwała od 2.27 do ok. 5.30 w niedzielę 17 września 2023 Polska Press archiwum

Pożar został zauważony o 2.27, w nocy z soboty na niedzielę (16-17 września 2023). W akcji ratowniczej brało udział 14 zastępów straży pożarnej. Pięć osób, leżących w sali, w której doszło do pożaru, doznało poparzeń, w tym jedna poważnych. Spaleniu uległo jedno szpitalne łóżko. Ewakuowano ok. 50 osób. Pacjenci zostali przewiezieni do okolicznych szpitali.