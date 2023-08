Tragiczny pożar w Zielonej Górze Starym Kisielinie. Nie żyje mężczyzna

co się pali

czy zagrożeni są ludzie

Nie rozłączaj się pierwszy!

Dyżurny, który odbierze zgłoszenie, zada dodatkowe pytania odnośnie zgłaszanego zdarzenia. Zapyta o imię i nazwisko, dokładny adres lub poprosi o inne informacje, które mogą być przydatne dla strażaków i ratowników. Poczekaj więc aż to dyżurny rozłączy się jako pierwszy, oczywiście pod warunkiem, że nie stanowi to dodatkowego zagrożenia. Co możesz jeszcze zrobić, zanim przyjedzie straż pożarna?