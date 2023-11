Góry Stołowe, czyli formacje skalne, spokój i piękne krajobrazy. Co warto tam zwiedzić? Najważniejsze informacje: mapy, atrakcje, szlaki

Gdzie są Góry Stołowe? Mapa i lokalizacja

Góry Stołowe - najważniejsze informacje dla turystów. Dariusz Gdesz / Polska Press / Zdjęcie ilustracyjne

Góry Stołowe to pasmo górskie zlokalizowane w łańcuchu Sudetów Środkowych, pomiędzy Karkonoszami a Górami Bystrzyckimi i Orlickimi. Należą do terytorium Polski, a dokładniej woj. dolnośląskiego oraz Czech (pod nazwą Broumovská vrchovina). Znajdują się w odległości ok. 30 km od Kłodzka - podróż samochodem (przy dobrych warunkach drogowych) powinna zająć wam ok. 40-50 minut.