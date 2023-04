Gotowe życzenia wielkanocne 2023: piękne, religijne, wzruszające i mądre. Wybierz i wyślij

Do świąt Wielkiej Nocy w 2023 roku zostały już tylko cztery dni. Wyjątkowy czas jest momentem, w którym katolicy upamiętniają zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wcześniej został ukrzyżowany. W tym roku święto wypada 9 kwietnia (niedziela) oraz 10 kwietnia (poniedziałek). To czas, kiedy końca dobiega również Wielki Post. W Wielki Czwartek odbywa się liturgia mszy Wieczerzy Pańskiej (6 kwietnia).

Mądre życzenia wielkanocne 2023. Komu je wysłać?

Nikt z nas chyba nie ma wątpliwości, że życzenia wysyłane naszym bliskim, przyjaciołom lub współpracownikom powinny być wyjątkowe. W Internecie znajdziemy mnóstwo różnych wierszyków, ale i głębszych myśli, którymi możemy podzielić się z innymi. Mądre życzenia wielkanocne idealnie nadają się do wysłania przełożonym lub komuś, z kim mamy wyjątkową więź. Wymagają od nas samych chwili refleksji i nie są sztampowe, co pozwala innym myśleć, że napracowaliśmy się, żeby je przygotować. Poniżej znajdziecie kilka przykładów.

Śmieszne życzenia wielkanocne 2023. Komu je wysłać?

To kategoria życzeń, które idealnie nadają się do wysłania naszym rówieśnikom, z którymi mamy bliski kontakt i podobne poczucie humoru. Poniżej prezentujemy kilka przykładów takich życzeń.

Wzruszające życzenia wielkanocne 2023. Komu je wysłać?

Takie życzenia dostajemy coraz rzadziej, bo są kierowane tylko do nas i potrzeba czasu, żeby je stworzyć. Nie wszyscy go mamy, a w dobie "przekazywania dalej" świątecznych grafik i życzeń będzie ich jeszcze mniej. Warto poświęcić im trochę czasu, szczególnie jeśli zależy nam na osobie, która ma je otrzymać. Warto zacząć je od słów, np. "Kasiu, w ten szczególny dzień chciałabym Ci życzyć..." i wspomnieć w wiadomości, wysyłanej sms-em lub za pośrednictwem mediów społecznościowych o faktach z życia tej osoby w połączeniu z magią czasu, w jakim życzenia do niej trafią. Gwarantujemy, że przyniosą niesamowity efekt i pozwolą podtrzymać wspólne więzi.