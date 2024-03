Spotkanie kobiet w Kijach. Akrobacje, śpiewy i tańce z DJ-em. Tego się nie da zapomnieć

Ale ciacho! - czyli święto kobiet na zielonogórskim deptaku. Zobacz, co się działo!

AkroKije, zespół Raz na Czas, zabawa z DJ-em i inne atrakcje w Kijach

Jednym z miejsc, które zorganizowało wyjątkowe spotkanie dla kobiet, było sołectwo Kije. W sali wiejskiej zgromadziły się licznie przybyłe mieszkanki, by uczestniczyć w przygotowanym programie. Na scenie pojawiła się grupa akrobatyczna AkroKije, działająca przy miejscowej Szkole Podstawowej, zachwycając widownię widowiskowymi popisami. Warto dodać, że to nie tylko pokaz umiejętności, ale również owoc wspólnego wysiłku lokalnych talentów. W trakcie wydarzenia nie mogło zabraknąć muzycznych emocji. Zespół Raz na Czas zaprezentował swój repertuar, wnosząc do atmosfery nutę pozytywnej energii i wykonując znane polskie szlagiery. W dalszej części wieczoru rozbrzmiewały dynamiczne dźwięki z DJ-em, niosąc uczestnikom niezapomniane chwile zabawy.