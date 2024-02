Grzegorz Walasek znów w Falubazie Zielona Góra! Będzie pełnił bardzo odpowiedzialną rolę

Grzegorz Walasek będzie pracował z adeptami podczas treningów na torze i koordynował proces naboru do szkółki żużlowej.

- Cieszę się, że Grzegorz do nas dołącza. To świetny żużlowiec z wieloma sukcesami na koncie, dlatego liczymy, że jego nazwisko przyciągnie do szkółki nowych adeptów - mówił Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy w Falubazie. - Ale najważniejsze jest to, że Grzegorz przekaże w szkółce cenną wiedzę szkoleniową, co wpłynie na poziom naszych wychowanków, z których będziemy dumni.