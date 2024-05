H2Ochla. Termin otwarcia zielonogórskiego kąpieliska oficjalnie potwierdzony. Zmienią się jednak ceny i zasady działania

- Przygotowujemy się. Musimy się uczyć tego obiektu. Zarówno mieszkańcy, którzy będą z kąpieliska korzystać, jak i my — tłumaczy Robert Jagiełowicz. - Oprócz całego zaplecza technicznego, dziesiątek urządzeń, które należy odpowiednio sprawdzić, trwa także szkolenie pracowników — dodaje.

Obecnie na terenie kąpieliska trwają intensywne prace. Jak mówi dyrektor MOSiR, przyjeżdżają materiały niezbędne do uzdatniania wody, testowane są zjeżdżalnie czy ustawiane czasy.

H2Ochla. Zmiany w cenniku

Prezydent Zielonej Góry, Marcin Pabierowski wyrażał obawy co do planowanego terminu otwarcia. Na antenie RZG zaznaczył, że w budżecie miasta nie zostały zabezpieczone odpowiednie pieniądze na działanie kąpieliska w pierwszych miesiącach. Jak tłumaczy Robert Jagiełowicz, między innymi z tego powodu będą obowiązywać inne ceny, niż pierwotnie przedstawiono. Pieniądze są bowiem potrzebne nie tylko na otwarcie, ale także na utrzymanie obiektu. - Przedstawiłem panu prezydentowi proponowane ceny i otrzymałem wstępną akceptację — dodaje dyrektor.

Bilety czasowe

- Na basenie przy ul. Sulechowskiej dostępne są bilety czasowe, dwugodzinne. One wymuszają rotację ludzi. Podobne rozwiązanie chcemy wprowadzić na kąpielisku — tłumaczy Robert Jagiełowicz. Jak mówi, nowa propozycja to bilety czterogodzinne i bilety całodniowe upoważniające do korzystania ze wszystkich atrakcji zarówno w strefie wodnej, jak i rekreacyjnej.