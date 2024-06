Tłumy na wielkim otwarciu H2Ochli w Zielonej Górze | ZDJĘCIA

Atrakcje H2Ochli już otwarte

Przypomnijmy, że kąpielisko H2Ochla to wiele atrakcji w jednym miejscu. Można korzystać z jednej z sześciu zjeżdżalni z rynnami hamującymi. Obok jest strefa wodna dla dzieci, a także duży basen z podgrzewana wodą. Można zagrać w minigolfa, poleżeć na leżaku, czy też skorzystać z boiska do padla, gry w piłkę ręczną, plażową i siatkówkę plażową. Nie brakuje też miejsc spacerowych z ławkami i hamakami. Dodatkowo w cenie biletu skorzystamy z parku linowego, placu zabaw, toru przeszkód oraz stanowisk wędkarskich. I to nie wszystko...

- Piękna pogoda dopisała, to po pierwsze, a po drugie, chciałem, aby obiekt był otwarty dla dzieci już 1 czerwca. Dzisiaj jest Dzień Dziecka, obiekt jest otwarty, zabezpieczony, mieliśmy sporo problemów do rozwiązania, wszystko się udało zrobić, dlatego jestem dziś bardzo zadowolony - mówił Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry. - Mamy szereg instalacji, czyli zjeżdżalnie, park wodny, park linowy, otwarte zbiorniki, zatem zapraszam mieszkańców Zielonej Góry, mamy Dzień Dziecka, słońce, bawmy się - dodał włodarz miasta.

H2Ochla - cennik 2024

Kąpielisko kosztowało ponad 90 mln zł. Zostało sfinansowane z unijnej oraz miejskiej kasy, dlatego dla mieszkańców Zielonej Góry przygotowano atrakcyjniejszą ofertę cenową.

- Zobowiązałem dyrektora MOSiR-u do ustalenia tych cen. Zobaczymy, czy będą one dobrze przyjęte, czy obiekt będzie funkcjonował. Wszystko oczywiście będziemy sprawdzali, a jeśli będzie konieczność to podejmę interwencję, jeśli chodzi o ceny czy otwarcie obiektu, bo już mamy uwagi, aby kompleks otwierać wcześniej. Będziemy wszystko dopasowywać do oczekiwań mieszkańców - wyjaśnił prezydent Pabierowski.

Bilet czterogodzinny:

Ulgowy – 10 zł

Normalny – 15 zł

Bilet całodniowy: