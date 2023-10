Hat trick Mateusza Surożyńskiego. W lubuskich derbach Lechia Zielona Góra ograła w Gorzowie Wartę

ASTROENERGY WARTA GORZÓW WLKP. – LECHIA ZIELONA GÓRA 1:3 (1:0)

Bramkarz Warty Gorzów obronił karnego, a mimo to jego drużyna przegrała 1:3

Biegali w strugach deszczu

Zielonogórzanie nie mają szczęścia do pogody, gdy przyjeżdżają do Gorzowa na derbowy mecz z Wartą. W listopadzie ubiegłego roku musieli zawrócić do domów z powodu obfitych opadów śniegu, a w sobotę przyszło im grać w strugach deszczu.