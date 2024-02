Historia na tablicach w Parku Tysiąclecia. Szkoda, że już są zniszczenia urządzeń

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze jest modernizowany. Zmienia się wiele. Ostatnio pojawiły się też tam historyczne tablice informacyjne. Ich treść i szatę graficzną opracowali społecznicy z Fundacji Tłocznia we współpracy z miastem i wykonawcą zadania.

Wiele zmian w Parku Tysiąclecia. I dewastacja koła

Park przeszedł rewitalizację za 15 mln zł. A w pełnej krasie zobaczymy go na nowo wiosną i latem, kiedy posadzone tam drzewa, krzewy się zazielenią, zakwitną. Piękne aleje lipowe uzupełnione zostały dwiema odmianami: srebrzystą i drobnolistną. Są też nowe choiny kanadyjskie. To nawiązanie do rosnących tu dawniej drzew. Podobnie pojawiły się w parku magnolie. Nie zabrakło wiśni japońskich i katalp. Będzie można przy śpiewie ptaku posiedzieć przy tężni i zadbać o swoje górne drogi oddechowe czy ochłodzić się przy fontannie Są też nowe ścieżki, schody ogrodzenie, nowe ławki, lampy, kosze, drewniane leżaki. Niestety wśród nowych, atrakcyjnych miejsc, ścieżek i placów zabaw, zauważyliśmy już, że ktoś zniszczył zamieszczone tam nowe koło... Wstyd!