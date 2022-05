Jak Artur Wochniak nie tylko Zieloną Górę rzeźbi. Zobacz jego dzieła. Poznaj jego plany. Czym nas jeszcze zaskoczy? Leszek Kalinowski

Kiedy Artur Wochniak rzeźbił patrona Zielonej Góry, musiał wejść do jego wnętrza. Przez głowę. A wcześniej zabezpieczyć podłogę w pracowni, by nie runęła pod ciężarem pięciu ton gliny. Inaczej się pracowało np. przy Wiedźminie czy pomniku Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Albo scenografii do „Wdówki”…