Jak daleko w Lubuskiem jest od zakochania do małżeństwa? Urząd Statystyczny w Zielonej Górze podał dane

14 lutego 2024 r. Podwójne święto

Jak daleko w Lubuskiem jest od zakochania do małżeństwa? Urz...

Miłość. Dane statystyczne

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze z okazji walentynek przygotował dane dotyczące liczby zawieranych małżeństw w naszym regionie. Linia wyznaczająca spadki i wzloty w tym temacie, wyraźnie wskazuje najtrudniejszy rok pandemii, kiedy zgromadzenia nie były możliwe. W 2020 roku rzeczywiście do najniższego poziomu w ciągu 12 lat spadła liczba zawartych związków małżeńskich. Ale po pandemii nie było ani znaczących wzrostów, ani tym bardziej powrotu do wcześniejszych danych.

O ile, w 210 roku zawartych związków cywilnych i wyznaniowych ze skutkiem cywilnym było ok. 6 tys., a w kolejnych latach ok. 5 tys., to po pandemii liczba ta jest bliska 4 tysięcy.

W przeliczeniu na tysiąc mieszkańców najwięcej małżeństw zostało zawartych w powiecie słubickim, w dalszej kolejności znaleźli się zakochani w powiatach krośnieńskim, nowosolskim i żagańskim oraz Zielonej Górze i Gorzowie.

Nowożeńcy w województwie lubuskim są coraz starsi. W 2022 roku mężczyźni mieli średnio 30,8 lat, a kobiety 28,5. A 10 lat wcześniej było to 27,8 i 25,8.

