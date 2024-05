Jak świętować Dzień Matki 2024 w Zielonej Górze? Oto nasze propozycje na wspólne spędzenie czasu

Prezenty na Dzień Matki. Co podarować ukochanej mamie?

Dzień Matki 2024. Jak spędzić ten dzień w Zielonej Górze? Gdzie się wybrać?

Bilet dla kupujących można nabyć za 5 zł na wejściu w dniu targów.

Kiedy

26 maja br., w godz. 12:00 – 16:00

Gdzie

Piwnica Artystyczna Kawon

ul. Zamkowa 5, 65-086 Zielona Góra

Spektakl ,,Przedstawię Ci tatę” w Lubuskim Teatrze

Tytuł spektaklu może nie jest powiązany typowo z Dniem Matki. Jest to jednak dobra rozrywka. Spektakl „Przedstawię ci tatę” to inteligentna, dynamiczna komedia omyłek – doskonała, by spędzić miły wieczór w teatrze. W zabawny sposób pokazuje tematykę związaną z relacjami międzyludzkimi. Stawia pytanie o naturę kłamstwa, o to czy próbując oszukać innych, nie oszukujemy tak naprawdę samych siebie?

Kiedy

26 maja br., o godz. 18:00

Gdzie

Lubuski Teatr (duża scena)

al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra