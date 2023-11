Jeremy Yourpeltness Pelt z USA był gwiazdą 5. Jazz Crossing Festivalu

Jeremy Pelt: - W takich miejscach publiczność naprawdę słucha

Słynny trębacz świata robi zawrotną karierę

Jeremy Pelt to jeden z najbardziej wyróżniających się młodych trębaczy w świecie jazzu. Wielokrotny zwycięzca plebiscytu prestiżowego magazynu „Down Beat”. Muzyczną karierę rozpoczął w 1998 roku. Wtedy to bowiem ukończył Berklee College of Music zamieszkał w Nowym Jorku i dołączył do Mingus Big Band. Pelt nagrał dziesięć płyt, koncertował na całym świecie.