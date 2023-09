Jest kolejne ostrzeżenie przed upałami w regionie. To rekordowo gorący wrzesień!

Upalny początek tygodnia

Alert obowiązuje od godziny 14:00 w poniedziałek do godziny 17:00 we wtorek. Według przewidywań synoptyków, w tym czasie temperatura maksymalna w dzień wynosić będzie od 29 do 31 stopni Celsjusza, a minimalna w nocy od 13 do 16 stopni. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 procent.