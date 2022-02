Jest nowe rondo w Zielonej Górze! Było oczekiwane od wielu lat, ale nie zostanie na długo

Na drogach Zielonej Góry. Nowe rondo

We wtorek, 1 lutego na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Zacisze powstało rondo. Piesi są zaskoczeni. Kierowcy również. Na jezdni widać połamane plastiki. Musiało dojść do niewielkich stłuczek.

- Co się dzieje? Tak już będzie zawsze? - zastanawiają się przechodnie, którzy już wcześniej słyszeli o planach zbudowania w tym miejscu ronda. Ale powstało ono nagle.