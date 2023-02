Jestem dość - mówi Magdalena Mikołajczyk, choć wie, że nie zakocha się w niej George Clooney ani Marcin Dorociński

Aktorka, blogerka, polonistka, artystka kabaretowa

Daniel Grupa ma szczęście do ludzi. Słynny kompozytor spełnia marzenia. To jego czas!

Mam hybrydę na paznokciach, żeby się nie skubać

Na końcu opisu „o mnie” dodaje: tylko że i tym razem to nie cała ja. myślę i myślę, i nic nie wymyśliłam. pozostawiam więc to miejsce puste. bo mam nadzieję, że wciąż jeszcze jest coś przede mną. cała ja. ale to nie ja. nie cała.

Niczym nie różnię się od ciebie. Mam dokładnie te same przygody. Powodzenia, jak upoluję promkę na ziemniaki w biedrze i niepowodzenia, jak wyskubię sobie z nerwów wszystkie skórki do krwi, choć mam hybrydę na paznokciach, właśnie po to, żeby nie skubać.