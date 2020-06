Kiedy znów popływamy w basenach? Nasze pływalnie szykują się na otwarcie. Sprawdź terminy!

Od 6 czerwca otwarte mogą być już baseny. Które lubuskie pływanie znów napuszczą wody do niecek i zaproszą gości, a które nadal zostaną zamknięte?

- Jestem uzależniony od basenu, chodziłem niemal codziennie – mówi Borys Iwanek z Zielonej Góry. – Nie mogę się już doczekać, kiedy znowu pływalnia w Centrum Rekreacyjno-Sportowym będzie otwarta. Bo mam nadzieję, że tak się stanie.

Otwarte baseny: cztery osoby na torze maksymalnie Baseny mogą, ale nie muszą być otwarte od 6 czerwca. Nie będzie to powrót do tego, co było przed pandemią koronawirusa. W Polsce wciąż nie obserwujemy tendencji spadkowej, liczba zakażeń i zgonów utrzymuje się na stałym poziomie. Konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego. Według wytycznych ministerstwa rozwoju na basenach ma przede wszystkim być zapewniony dystans. Na jednym torze będą mogły pływać maksymalnie 4 osoby, a w całym obiekcie przebywać do 150 osób (jednocześnie nie może to być więcej niż 50 proc. maksymalnej liczby jego użytkowników).

Z basenów muszą zniknąć ławki i fotele. Będą ograniczenia dotyczące korzystania z pryszniców i szatni. Szafki, bransoletki, klamki, włączniki mają być systematycznie dezynfekowane.

Basen w CRS zapełnia się wodą Basen w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Zielonej Górze ma zostać otwarty 15 czerwca. Taki jest plan. Obecnie po dwóch miesiącach przerwy napuszczana jest woda. Do końca tygodnia niecki powinny być pełne. Następnie trzeba będzie dokładnie zbadać wodę.

- Procedury są zbyt długie i szczegółowe, trzeba mieć całkowitą pewność, że po przestoju wszystko jest w porządku – mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Jagiełowicz. – Otwarcie pływalni w CRS-ie planujemy więc na 15 czerwca. Natomiast na basenie przy ul. Wyspiańskiego wyniki badań powinny być znane wcześniej i mógłby on ruszyć od poniedziałku. Chcemy przez ten tydzień szerzej niż do tej pory udostępnić go mieszkańcom. Wkrótce na naszej stronie internetowej powinny pojawić się szczegółowe informacje na temat tego, kiedy, w jakich godzinach i warunkach sanitarnych będzie można odwiedzić oba baseny.

Słowianka już gotowa na gości Co z gorzowską Słowianką?

- Ruszamy w sobotę. Po 86 dniach przerwy – mówi Joanna Kasprzak – Perka, prezes Słowianki w Gorzowie Wlkp. W czwartek trwały tam jeszcze ostatnie prace porządkowe, m.in. odkurzanie dna basenu sportowego i mycie okien. – Całą przerwę przeznaczyliśmy na gruntowne doczyszczanie wszystkich pomieszczeń i na remonty. .

Z holu zniknęły krzesełka. Za to pojawi się tam punkt obsługi klienta – czyli o wszystko będzie można dopytać od razu. Na każdym kroku są też płyny do dezynfekcji – w holu i w szatniach. Podobnie, jak tabliczki przypominające o zachowaniu bezpiecznej odległości

Bilety na baseny Słowianki będą tylko jednogodzinne.

Przez pierwszy tydzień działania Słowianki będą przyjmowani tylko klienci indywidualni.

Basen w Świebodzinie będzie zamknięty, gdzie się będziemy kąpać? Nie otworzy się niestety w czerwcu basen miejski „Świeboda” w Świebodzinie. Zostanie zamknięty aż do sierpnia.

- Z punktu widzenia ekonomicznego nie opłaca się napełnianie basenu i grzanie wody, skoro w lipcu ratownicy i tak przechodzą do pracy na plażę miejską nad jeziorem Wilkowskim – argumentuje Jarosław Aszakiewicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.

Skoro nie basen, to dokąd nad wodę? Świebodzin ma dobrze zagospodarowane dwie plaże gminne, w Wilkowie i Nowym Dworku.

Na obu kąpieliskach nad bezpieczeństwem osób kapiących się będą czuwać ratownicy. Już od 1 lipca do Wilkowa zostaną skierowani ratownicy z pływalni w Świebodzinie. Natomiast w Nowym Dworku została podpisana umowa z firmą świadczącą usługi ratownictwa WOPR.

- Podmiejskie plaże powinny ruszyć w zaplanowanym terminie od 1 lipca, ale z obostrzeniami do 4 m kw. na osobę – zastrzega dyrektor OSiR-u.

Żagańska Arena i Sulechowianka w Sulechowie ruszą 1 lipca W tym roku po raz pierwszy w historii basen miejski w parku w Żaganiu nie otworzy drzwi dla szukających ochłody. Powodem jest koronawirus, a raczej konsekwencje gospodarcze, które za sobą niesie. Duża grupa obsługujących obiekty sportowe spółki Arena Żagań jest na postojowym. - Mamy w tej chwili jednego pracownika gospodarczego i nie uda się nam przygotować basenu miejskiego do rozpoczęcia sezonu - informuje Izabela Filiczkowska ze spółki. - W związku z tym obiekt będzie zamknięty, natomiast kryta pływalnia Arena ruszy 1 lica. Tego dnia swoje otwarcie planuje też basen Sulechowianka w Sulechowie. Obecnie trwają przygotowania do ponownego rozpoczęcia działalności.

