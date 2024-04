Zielonogórzanie podziwiają ten żywy organizm. Muzycy mają tony chciejstwa w sobie. Oto Orkiestra Dęta Zastal z Zielonej Góry

– To jest nasza odskocznia. Nie wszyscy są zawodowymi muzykami. Tylko część osób jest po studiach muzycznych – mówi flecistka Agnieszka Wójcik, która z zawodu jest pielęgniarką. – Przychodzimy wspólnie odetchnąć od codziennego dnia, rzeczywistości i bawić się świetnie. Niby to orkiestra dęta, ale tych sekcji jest wiele i jak pracujemy nad utworem, to jeszcze na początku nie słychać efektu, ale jak zaczynamy już słyszeć całokształt, to się nie da opisać tego, co powstaje. To jest coś fantastycznego!