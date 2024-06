Koloroterapia w Zielonej Górze. Wystawa, której celem jest wprowadzenie odwiedzających w świat harmonii, spokoju i pozytywnej energii!

Oglądając tutaj tę wystawę, bardzo kojące okazały się właśnie te kompozycje, które są takie bardzo rytmiczne, geometryczne i patrząc na nie, to właśnie czuję. Takie troszkę połączenie z naszym światem, troszkę jakieś takie pejzaże, a momentami są to są to po prostu formy, które przypominają jakieś owoce albo jakąś łódkę. Kompozycje, które tutaj można zobaczyć na wystawie na pewno dają do myślenia, troszkę uspokajają myśli, więc jak najbardziej myślę, że jest to jakaś formatka terapii, koloroterapii również. - dzieli się swoimi wrażeniami Angelika Kąpielska - do mnie przemawia najbardziej ten błękit, dlatego że teraz potrzebuje trochę spokoju w życiu. Myślę, że zostawienie właśnie tych dwóch światów, bo po jednej stronie taka harmonia, gdzie dominantą jest koło, a po drugiej stronie mamy bardziej taką efemeryczną postać, gdzie również są formy geometryczne, natomiast one się bardziej rozmazują, rozlewają. Można powiedzieć, że one działają na zmysły troszkę inaczej, bardziej tak właśnie głęboko i nie są tak bardzo oczywiste jak te z naprzeciwka. W jakiś sposób one się ze sobą uzupełniają i myślę, że warto takie wystawy oglądać i warto też mieć takie obrazy w domu, żeby uspokoić sobie swoje myśli.