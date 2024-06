Lato Muz Wszelakich 2024! Co się będzie działo w tym roku, kogo zobaczymy? PROGRAM na pierwszy tydzień lipca!

Tegoroczne Lato Muz Wszelakich organizowane przez Zielonogórski Ośrodek Kultury przy współpracy z lokalnymi i krajowymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i firmami, zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. Na mieszkańców i gości czekają różnorodne wydarzenia, w tym ulubione cykle dla najmłodszych, koncerty, a także relaksujące spotkania "na leżakach".

Program obejmuje imprezy w blisko dwudziestu miejscach na terenie miasta, takich jak Plac Teatralny, park przypałacowy w Starym Kisielinie, deptak, Winne Wzgórze oraz lokalne puby i kluby. Najwięcej atrakcji będzie miało miejsce w czwartki i piątki, które obfitować będą w koncerty, przedstawienia i spotkania.

Najlepszą wiadomością jest to, że większość tych wydarzeń będzie dostępna za darmo! W ciągu 62 dni Zielona Góra zaoferuje ponad 100 różnorodnych wydarzeń, co gwarantuje, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do wspólnego spędzenia letnich dni pełnych muzyki, sztuki i dobrej zabawy!