Komornicy w Lubuskiem wystawili na licytację dziewięć mieszkań. Sprawdź, gdzie się znajdują i ile kosztują

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Jacek Mikołajczyk Zastępca Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest dłużnik, położonej przy Długa 13,13A, 67-112 Siedlisko, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Piłsudskiego 24, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól) prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1N/00029589/6. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 186,22 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 493,74 m2, garażem o powierzchni użytkowej 31,98 m2 i kurnikiem o powierzchni użytkowej 5,86 m2, położona w Siedlisku przy ul. Długiej, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 439 o pow. 2,12 ha. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną i wodną. Zrzut ścieków do zbiornika bezodpływowego..(Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym nieruchomości z dnia 31.12.2019 roku, który znajduje się w aktach sprawy). Nieruchomość oszacowano na kwotę: 284.000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 213.000,00 zł Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 28.400,00 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg - rękojmia powinna znajdować się na koncie komornika lub w kasie kancelarii w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP Paribas S.A. 77 20300045 1110 0000 0405 8460 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika. Art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28.09.1991 roku o lasach (Dz.U. z 2018 r poz. 2129 tj.) stanowi między innymi, że w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje prawo pierwokupu tego gruntu. Suma oszacowania wynosi 284 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 213 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0405 8460.

