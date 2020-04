Koronawirus a zwolnienie z pracy. W twojej firmie szykują się zwolnienia? Sprawdź, jakie prawa przysługują zwalnianym pracownikom

- Z kolei jeżeli dany pracownik był zatrudniony na czas określony to, co do zasady, nie wolno wypowiadać umowy przed końcem okresu, na który została ona zawarta. Wyjątkiem są sytuacje, gdy została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy; wówczas okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. W przypadku umów na zastępstwo okres wypowiedzenia jest równy 3 dniom roboczym – wyjaśnia Paweł Knieć z firmy doradztwa personalnego HRK S.A.

Zwolnień grupowych nie muszą obawiać się pracownicy w ochronie przedemerytalnej oraz kobiety w ciąży. Niestety, zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych w przypadku tego typu zwolnień z pracy ochronie nie podlegają osoby na urlopach wychowawczych i te wracające do pracy na część etatu, zamiast wychowawczego.

Zwolnienie z pracy: kiedy przysługuje prawo do odprawy?

Prawo do odprawy pieniężnej przysługuje zarówno pracownikom zwalnianym grupowo, jak i indywidualnie.

Warto wiedzieć: kwoty odpraw zależeć jednak będą od czasu przepracowanego w danej organizacji.

Jeżeli dany pracownik pracował w firmie krócej niż 2 lata, to przysługuje mu prawo do odprawy w kwocie miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli pracował od 2 do 8 lat - odprawa wzrasta do kwoty równej dwumiesięcznemu wynagrodzeniu. W przypadku osób zatrudnionych dłużej niż 8 lat, odprawa równa się kwocie trzymiesięcznego wynagrodzenia.