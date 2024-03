Wypłacił zaległe pensje, czy nie wypłacił? List do mediów w sprawie kandydata na prezydenta Zielonej Góry

W trakcie spotkania z dziennikarzami na Winnym Wzgórzu do głosu próbował dojść jeden z byłych pracowników kandydata na prezydenta z ramienia Nowej Lewicy. Chodzi o zaległe pensje, które miały być niewypłacone nawet 30 pracownikom. List w tej sprawie wpłynął do mediów. Został podpisany przez 18 osób.

„Gdy my walczymy o zaległe pensje, Janusz Jasiński prowadzi kampanię wyborczą, rozdając zielonogórzankom kwiaty na Dzień Kobiet. Ten człowiek zapomniał o nas, a wśród nas są głównie kobiety” – czytamy w nadesłanym liście.

Jasiński zatrudniał 220 pracowników. Zapewnia, że wszyscy dostali pensje.

– Pozostała grupa, która była wmanewrowana przez pana prezydenta Kubickiego. Zostali zaopatrzeni w porady prawne. Tak się niszczy przedsiębiorców na terenie Zielonej Góry, po to, by pójść z nami w odszkodowania z art. 53, czyli zwolnienie z winy pracodawcy. To nie są zaległe wynagrodzenia, tu chodzi o odszkodowania. Wszyscy podlegają pod pełną ochronę państwa. Wszystkie składki były odprowadzane zawsze – zapewniał Jasiński.