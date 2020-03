Koronawirus w Zielonej Górze. Miasto w środowy poranek, 25 marca wygląda jak wymarłe…

W środę rano, 25 marca 2020 r., centrum Zielonej Góry wyglądało na wyludnione. Na ulicach, na deptaku – pojedynczy przechodnie. Dwie osoby w kolejce przed drzwiami jednej z aptek na ul. Kupieckiej… We wtorek, 24 marca, premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformowali o wprowadzeniu od 25 marca nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczeniu w przemieszczaniu się. Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc: dojazdu do pracy, wolontariatu (jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu), załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (można zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa).

Zdzisław Haczek/Gazeta Lubuska