Koronawirus. Żużlowe turnieje i sparingi już odwołane!

– Pierwsze treningi po zimowej przerwie służą sprawdzeniu sprzętu i jego odpowiedniej selekcji. U mnie jest to taka standardowa procedura przed rozpoczęciem każdego nowego sezonu – powiedział Bartosz Zmarzlik serwisowi Zmarzlik.com. - Super sprawą jest wrócić na tor i zacząć treningi na nowo. Na razie były to luźne jazdy, by udało mi się wczuć w motocykl. Na treningu mieliśmy ustaloną kolejność wyjazdu na tor i każdy jeździł, ile chciał. Dziękuje za możliwość wyjazdu na tor w Toruniu miejscowym działaczom.

Można mieć żal do Hancocka, ale nie za to, że zjechał z toru

Żużlowcy szukają miejsc do treningów, tymczasem okazuje się, że póki co nie rozpoczną rywalizacji na torze. A jeśli tak, to bez udziału kibiców. Wszystko przez koronawirusa. W związku z odwołaniem imprez masowych wiadomo już, że nie odbędzie się planowany na 28 marca Memoriał Edwarda Jancarza w Gorzowie. Dzień później w Toruniu miało dojść do towarzyskiego starcia reprezentacji Polski i Australii. Już wiadomo, że mecz się nie odbędzie. Tak, jak planowane na 14 i 15 marca sparingowe potyczki Stali Gorzów z GKM-em Grudziądz oraz Falubazu z Kolejarzem Opole. Nie będzie też m.in. meczu Północ – Południe w Gdańsku i Memoriału Alfreda Smoczyka w Lesznie.