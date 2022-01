Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra prowadzili nawet 19 punktami, ale to wielki UNICS Kazań zdobył halę CRS

Enea Zastal BC Zielona Góra – UNICS Kazań 80:85

Naszpikowana gwiazdami drużyna z Kazania przyjechała do Zielonej Góry tuż po tym, jak w Eurolidze pokonała wielki zespół Barcelony. Ale zastalowcy, zgodnie z tym, co mówił Jarosław Zyskowski, weszli w mecz bez tzw. miękkich nóg. Wręcz przeciwnie, rozpoczęli spotkanie z dużą energią, imponowali walecznością. W 3 min prowadzili 10:4, ale wtedy przyspieszyli goście, którzy zdobyli dziewięć punktów z rzędu i m.in. po trafieniach Mario Hezonji, byłego gracza kilku klubów ligi NBA, było 10:13. Wtedy jednak trener zielonogórzan Oliver Vidin dokonał udanej zmiany. Dał odpocząć rozpalonej głowie Nemanji Nenadicia, a do boju posłał Andy Mazurczaka. Ten mądrze rozgrywał, zdobywał punkty, a z kolei UNICS miał kłopoty ze skutecznością. To wszystko sprawiło, że miejscowi wygrali pierwszą kwartę 22:15.