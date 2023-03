Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra wygrali w Lublinie, choć w końcówce było bardzo nerwowo

Polski Cukier Start Lublin – Enea Zastal BC Zielona Góra 76:83

Wygrana zielonogórskich koszykarzy cieszy, bo przecież każde zwycięstwo przybliża biało-zielonych do upragnionego celu, jakim jest awans do fazy play off. Zastal przez większą część meczu grał dobrze, lub bardzo dobrze. Zielonogórzanie w trzeciej kwarcie prowadzili różnicą aż 25 punktów, by w końcówce roztrwonić praktycznie całą przewagę i drżeć o wynik. Jednak Polski Cukier nie był w stanie zagrozić Zastalowi i dwa punkty pojechały do Zielonej Góry.