Kraksa w Zielonej Górze. Autobus MZK zderzył się z volkswagenem [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 26 stycznia, po południu na skrzyżowaniu ulicy Dąbrówki z Łużycką, koło aresztu śledczego. Osobowy volkswagen zderzył się z autobusem MZK. Kierowca volkswagena jechał ul. Dąbrówki w kierunku ul. 1 Maja. Natomiast kierowca autobusu jechał od ul. 1 Maja i skręcał w ul. Łużycką. Do zderzenia doszło na skrzyżowaniu. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia ratunkowego. Jedna osoba została zabrana do karetki. Na miejscu są policjanci zielonogórskiej drogówki. Ustalają, który z kierujących na skrzyżowanie wjechał na czerwonym świetle. Część skrzyżowania jest zablokowana. Zobacz też: Pijany kierowca spowodował wypadek. Zginęły dwie kobiety. Lubuska policja zapowiada walkę z pijanymi kierowcami

poscigi.pl