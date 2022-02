KRYMINALNY CZWARTEK. To był handel narkotykami na ogromną skalę. Zatrzymano 22 osoby! Jakub Pikulik

To był obrót narkotykami na wielka skalę. Przerwali to dopiero policjanci zwalczający tę przestępczość z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Śledczy udowodnili wprowadzenie do obrotu blisko tony narkotyków- mariuhuany, amfetaminy, kokainy, tabletek ecstasy oraz metamfetaminy.