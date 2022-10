Kryształowe Serce dla naszego dziennikarza. Leszek Kalinowski został wyróżniony za wybitne zasługi w rozwoju krwiodawstwa!

Dziennikarz Gazety Lubuskiej z Kryształowym Sercem

Leszek Kalinowski autor wielu publikacji poświęconych tematyce honorowego oddawania krwi w województwie lubuskim został wyróżniony Kryształowym Sercem podczas obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, które odbyły się we wtorek, 11 października w Zielonej Górze.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża Kryształowym Sercem mogą być wyróżnione osoby fizyczne, które prowadzą aktywną i systematyczną działalność wspierającą i promującą honorowe krwiodawstwo. A także konkretnie przyczyniają się do realizacji zadań czerwonokrzyskich. Jest to najwyższe odznaczenie organizacyjne.

Kryształowe serce ma wymiary 92 na 83,7 mm i grubość 15 milimetrów. Od strony wewnętrznej wydrążony jest wizerunek Odznaki Honorowej PCK. Brzeg serca posiada srebrne obrębienie, które w górnej części połączone jest z kółkiem do wstążki.

Kryształowe Serca otrzymali również Zbigniew Smejlis - wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Międzyrzeczu i Zbigniew Wantuch - ZHDK z Klubu HDK PCK „Nafta” z Zielonej Góry.