Laguna niesamowicie dobrze rozpoczęła sezon. Statek na Odrze cieszy się coraz większym uznaniem turystów i mieszkańców

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się tzw. rejsy przepływowe, które trwają 4-5 godzin, a cena jest taka sama jak podczas wyprawy godzinnej. To czas, w którym statek dopływa np. z Głogowa do Nowej Soli, znakomita okazja dla pasjonatów przyrody.

Jaki będzie sezon pod względem ilości wody w Odrze? Na razie pod tym względem jest bardzo dobrze.

– Widzimy, że zima i wiosna są bardzo deszczowe. Nie pamiętam w historii 10-letniej pracy w żegludze tak długo wysokiej Odry. Oczywiście, miała swoje fale, wahania, były też wyższe stany, ale nie pamiętam, aby tak długo utrzymywał się wysoki poziom – opowiada Kozłowski. – Kiedy wody gruntowe są wyżej, każde opady dają dużą nadzieję, że hydrologicznie będzie to dobry rok. Ale jak będzie, to dzisiaj wróżenie z fusów. Na pewno mamy lepszy punkt startu sezonu, co daje nadzieję, że poziom wody będzie na tyle dobry, że będziemy mogli bez problemów realizować nasz harmonogram.