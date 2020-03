Lechia zaczęła rok 2020 od porażki. Szkoda, bo punkt był blisko

To, co nie udało się do przerwy, zostało zrealizowane w drugiej połowie. W 64 min z rogu pola karnego strzał oddał Jakub Babij i bramkarz Rekordu Bartosz Kucharski nie miał szans. Potem wydawało się, że zielonogórzanie spokojnie dowiozą ten remis do końca. Rywale może mieli lekką przewagę, ale zielonogórzanie grali spokojnie, a kiedy tylko mieli okazję, kontrowali. Niestety w 87 zacentrował Mateusz Gaudyn i Konrad Kareta zdobył, jak się potem okazało, zwycięskiego gola dla Rekordu. Szkoda...

