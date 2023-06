Letni rozkład jazdy pociągów PKP Intercity. Nowe połączenia na wakacje – gdzie i skąd pojedziemy na wypoczynek?

Nowy rozkład jazdy pociągów PKP Intercity na wakacje 2023

Pociągi PKP Intercity pojadą nad morze

Nowe połączenia pociągowe do Zakopanego

Trzeba pamiętać, że latem 2023 pociągi nie będą wiozły turystów do samego Zakopanego, lecz do stacji tymczasowej Spyrówka . To z powodu remontu torowiska na stacji Zakopane.

Krynica-Zdrój z Krakowa, z Warszawy Białystok i Radom

Na wakacje wrócą także połączenia Warszawa-Białystok (do tej pory realizowano je zastępczą komunikacją autobusową) i Warszawa-Radom. To drugie połączenie ułatwi mieszkańcom stolicy dotarcie do nowego lotniska w Radomiu w krótszym czasie. Niektóre zmodernizowane pociągi (6 z 10) zostaną przyspieszone do ok. 160 km na godzinę, co pozwoli dojechać do Radomia ze stacji Warszawa Zachodnia w ok. 54 minuty.

Źródło: PKP Intercity