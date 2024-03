Lodowisko i wrotowisko w Zielonej Górze! Zobacz, jak ma wyglądać nowy obiekt!

W czwartek, 14 marca prezydent Janusz Kubicki ogłosił, że miasto chce pozyskać finanse na budowę nowego obiektu, który służyć będzie za lodowisko i wrotowisko.

- Mamy Centrum Rekreacyjno-Sportowe, stadiony, boiska, baseny i place zabaw. Wiem, że marzeniem wielu z Was jest kryte lodowisko. Zawsze jak zaczyna się zima, jest to temat dyżurny, czemu jeszcze nie ma!!!. Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłosił Program budowy lodowisk. Wysokość środków do przyznania w ramach dofinansowań w edycji 2024 to 100 mln zł! Chcemy z tego skorzystać - poinfomował w mediach społecznościowych prezydent Zielonej Góry.

Plan jest taki, by pełnowymiarowy obiekt (30 × 60 m) powstał na terenie kąpieliska H2Ochla. Obiekt ma być całoroczny i służyć mieszkańcom zimą do jazdy na łyżwach, a w pozostałych miesiącach do jazdy na wrotkach i rolkach.