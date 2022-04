Lubczyk: afrodyzjak z przydomowego ogródka. Jakie ma właściwości, jak zrobić z niego domowe maggi i jak używać lubczyku?

Czy lubczyk to to samo, co maggi?

Co to jest lubczyk i jak wygląda?

Lubczyk ogrodowy należy do rodziny selerowatych i pochodzi z Afganistanu oraz Iranu. Dziś uprawia się go w wielu miejscach na świecie. Nazwy ludowe lubczyku to lubiśnik lekarski, korzeń, łakotne ziele i mleczeń.

Afrodyzjak z ogródka

Powszechnie uważa się, że lubczyk jest afrodyzjakiem, dawniej dodawano go do miłosnych naparów i wierzono, że zwiększa potencję i popęd seksualny. Przypisywano tej roślinie wielką moc. Według dawnych wierzeń, jak czytamy w "Małej księdze ziół", wykopany wraz z nacią 1 października o szóstej rano wielkie i znamienite skutki czyni w małżeństwie, roztyrki i niezgody w nim równa. Z kolei upięty we włosach lub przyczepiony do sukni ślubnej miał przynosić młodej parze szczęście. Dodawało się go również do pierwszej kąpieli nowo narodzonej dziewczynki, by przyniósł jej szczęście w miłości.