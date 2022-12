Lubuscy kibice na mundialu w Katarze. Ich wrażenia po meczu z Argentyną, awansie z grupy i atmosferze w Doha

A. Kozłowski oraz B. Kamiński przebywają na mundialu w Katarze od samego początku. Opowiadają również o swoich wrażeniach, których doświadczyli poza stadionem.

- Atmosferę tego turnieju tworzą kibice, jak np. kibice naszych grupowych rywali - opowiada A. Kozłowski. - Kibice Arabii Saudyjskiej mają najbliżej i są przesympatyczni. Gratulowali nam po przegranym meczu z Polską, a przed spotkaniem życzyli powodzenia i rozdawali kwiatki. Jeśli chodzi o kibiców Meksyku, to ciągną za swoją drużyną całymi rodzinami z małymi dziećmi, chociaż do Kataru mają bardzo daleko. No i oczywiście fani Argentyny - barwni, rozśpiewani, szaleńczo zakochani w Messim.