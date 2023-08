Lubuscy rolnicy podsumowują. Tegoroczne żniwa jedne z najtrudniejszych. Była susza, potem deszcze

Koniec żniw w Lubuskiem. Jakie były?

– Do suszy nigdy się nie przyzwyczaimy, bo susza znaczy klęska w naszej produkcji. Żniwa były trudne. Piąty rok z rzędu mieliśmy suszę – mówi Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. – Były rejony, w których straty sięgały 80 procent, były też rejony, w których można powiedzieć, że nie było zbyt wiele tych strat. Oczekiwanie na decyzję ministerstwa, która mówiła nam, że jest ogłoszona susza, spowodowała, że rolnicy wstrzymywali się ze żniwami, a po 23 lipca przyszły opady, i to co, było jeszcze do zebrania stało się nagle zbożem paszowym. Jeśli nie susza, to deszcze nam zabrały jakikolwiek dochód, który mogliśmy osiągnąć z gospodarstwa z naszej rocznej pracy.

Prezes izby przyznaje, że to jedne z trudniejszych żniw. – Zwłaszcza, że zbóż jarych praktycznie nigdzie nie zebraliśmy, zostały one przeorane. Zboża zimowe w maju pokazywały, że będą piękne i słoma taka była. Ale niestety, ziarno było nieukształtowane, zaschnięte, bardzo słabe – przypomina S. Myśliwiec. – Jeżeli dziś bierzemy te parametry, ale i cenę, jaką można uzyskać, to się różnie kształtuje od 740 do 900 zł za pszenicę, a koszt wyprodukowania jest 1100 złotych. To proszę zobaczyć, jak my rolnicy możemy cieszyć się z tegorocznych żniw. To jest następny rok, w którym ponieśliśmy klęskę.