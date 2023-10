Lubuska młodzież ratuje życie. Jest konkurs dla klas ze szkół ponadpodstawowych WIDEO

Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych MEDYK z Nowej Soli zaprasza klasy szkół ponadpodstawowych do konkursu Młodzież ratuje życie. Zadaniem jest przygotowanie krótkiego filmu o tematyce zawierającej instrukcje użycia AED oraz wzoru tablicy z algorytmem użycia AED.

– Jaka jest procentowa szansa przeżycia w nagłym zatrzymaniu krążenia, do którego doszło poza szpitalem, bez użycia defibrylatora AED? Odpowiedź to 1-2 procent – wyjaśnia Adam Waligóra, prezes Stowarzyszenia Zawodowego Ratowników Medycznych MEDYK z Nowej Soli i pyta dalej: A do ilu wzrasta ta procentowa szansa, kiedy zastosujemy resuscytacje z użyciem AED? Odpowiadam. Jest to 75 procent!