Zdobyli tytuły mistrzów w udzielaniu pierwszej pomocy. Które szkoły wypadły najlepiej?

- Bardzo się cieszę, że moja wnuczka wie, jak się zachować, gdy ktoś będzie potrzebował pomocy. Ja niby wiem, ale jakby przyszło co do czego, to pewnie bym spanikowała, bojąc się, że mogę komuś zaszkodzić – przyznaje pani Wanda i dodaje, że jej wnuczka Julka wszystkiego nauczyła się w szkole i zawsze przy sobie nosi rękawiczki, nożyczki, chustę trójkątną.