Intensywna terapia i okulistyka mają nowy obiekt za 45 mln zł. Szpital ma kolejne plany inwestycyjne... Co zyskają pacjenci?

Inwestycję, która rozpoczęła się w lutym zeszłego roku od wyburzenia łącznika przy ul. Wazów, udało się zakończyć zgodnie z harmonogramem prac. Wcześniej podpisywano stosowne umowy. Czas nie był łatwy, pandemia, potem wojna na Ukrainie, miały wpływ na rynek budowlany i inne inwestycje. Wykonawcą budowy była firma Berger Bau. Teraz obiekt trzeba wyposażyć. Kadra medyczna nie może się już doczekać przeprowadzki, by móc pracować w lepszych warunkach.

Nowy budynek liczy pięć kondygnacji. Co się na nich znajdzie?

Ile kosztował nowy obiekt w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze?

Całkowita wartość projektu to ponad 45 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej to 38 mln zł, z budżetu państwa – 4 mln zł, z budżetu województwa lubuskiego – 2 mln zł, wkład własny szpitala – 356 tys. zł.

Prezes zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze dr Marek Działoszyński podkreśla, że nowy obiekt to jeden z elementów strategii rozwoju placówki. Dokument jest ciągle aktualizowany, bo zmienia się rzeczywistość. Trzeba było np. ze względów bezpieczeństwa wyburzyć stary budynek administracyjny (obecnie szpital płaci za wynajem obiektów). Po przeprowadzkach i uwolnieniu budynku przy ul. Zyty (laryngologia) znajdzie się tam miejsce dla administracji. W planach także m.in. poszerzenie oddziału urologii i zakup robota.