Lubuskie. Zróbcie sobie prezent i zadbajcie o swoje zdrowie - apelują Amazonki i panie z Kwiatu Kobiecości Leszek Kalinowski

Kobiety chodzą regularnie do fryzjera, kosmetyczki, a nie chcą pójść raz w roku do ginekologa? Kompletnie tego nie rozumiem - mówi Donata Wojnicz z Kwiatu Kobiecości, która namawia Lubuszanki do badań cytologicznych. Anna Czyż z Amazonek zachęca do samobadania piersi i wykonywania mammografii, Ewa Skrbeńska p.o. dyrektora LOW NFZ -do korzystania z bezpłatnych programów profilaktycznych i aplikacji „ Bo jesteś dla mnie Ważna".