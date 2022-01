Lubuszanka dała się oszukać "amerykańskiemu żołnierzowi". Dwa razy pod rząd! Straciła 70 tys. zł!

Kobieta poznała w Internecie mężczyznę, który na zdjęciu pięknie prezentował się w mundurze amerykańskiej armii. Mężczyzna zaprzyjaźnił się z nią, stopniowo zdobywając zaufanie.

Po wymianie wiadomości opowiedział jej swoją niesamowitą historię, że zarobione na misji pieniądze musi przesłać do kogoś, żeby ich nie stracić, a ponieważ właśnie jej zaufał, to prześle je do Polski, a potem po nie przyjedzie. Potrzebował tylko pieniędzy na „opłacenie” przesyłki i cła - relacjonuje podinspektor Małgorzata Barska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.