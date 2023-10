Ma szkiełko w oku, dlatego nie brakuje mu tematów do swoich prac. Mirosław Hajnos teraz je prezentuje w Zielonej Górze

Ma szkiełko w oku, dlatego nie brakuje mu tematów do swoich ...

Wystawa prac Mirosława Hajnosa, rysunki satyryczne i obrazy

- Wystawa jest zamknięcie cyklu wystaw poświęconych Międzynarodowemu Konkursowi Rysunku Satyrycznego – mówi Mirosław Hajnos. - Byłem przy powstaniu tego konkursu. A teraz moja żona wymyśliła, że fajnie byłoby pokazać moje prace, bo to 25 edycja konkursu i 40-lecie mojej pracy jako rysownika prasowego.

Jak podkreśla artysta, rysownik komentuje aktualne wydarzenia, pamiętając o tym, by jednak nie przekraczać pewnej granicy smaku. Na wystawie prezentuje rysunki aktualne, to satyra społeczno-obyczajowa. Ona jest zawsze na czasie.

- Pokazuję też kilkanaście obrazów, bo wszyscy kojarzą mnie jako rysownika, a ja też maluję i zdecydowałem się te swoje prace zaprezentować – dodaje Mirosław Hajnos.