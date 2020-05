Zobaczcie na zdjęciach, jak tonie w zieleni i kwiatach Dolina Luizy, czyli popularny Wagmostaw. Ze słonecznej pogody cieszą się nie tylko mieszkańcy, ale także zwierzęta.

Wagmostaw skorzystał z unijnych funduszy i wypiękniał

Dzięki unijnym funduszom – za 3 mln zł – udało się na Wagmostawie (dawnej Dolinie Luizy) wiele zmienić.

Wagmostaw kusi zielenią i spokojem. Dawniej było tu kąpielisko i muszla koncertowa

Dolina Luizy na cześć królowej Luizy Pruskiej, a po wojnie - Wagmostaw

Mieszkańcy chwalą sobie to rekreacyjne miejsce. I przekonują, że jest tu prawdziwy raj. Piękna przyroda, spokój i cisza. Dla ludzie, dla ptaków i innych zwierząt. Ale co jakiś czas informują też nas, że ta oaza spokoju zostaje zanieczyszczana. Niektórzy wprost do wody wyrzucają butelki, kartony, suchy chleb. Warto więc napawać się widokami, jeśli to tylko możliwe.- Mieszkam tu od lat, ale teraz w dobie koronawirusa dopiero doceniłam, jakie mam szczęście - mówi pani Janina.Dolinie Luizy (Wagmostaw) przywrócono dawny blask sześć lat temu.Odnowione zostały alejki, przy nich pojawiły się nowe ławki, kosze, oświetlenie. Powstał kolorowy plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. I choć w projekcie nie było specjalnego placu dla dorosłych, taki też został zamontowany. Miasto postanowiło dołożyć pieniądze i zadbać o kondycję starszych.Dzięki fundatorowi, jakim była zielonogórska firma Aqua-Grupa SBS, zamontowano też fontannę z sześcioma reflektorami i 19. dyszami, z których tryska woda na 10-12 metrów.Dziś Dolina Luizy kusi gości swoim spokojem i piękną zielenią. Dawniej restauracją, kąpieliskami, koncertami w muszli, łódkami, którymi można było popływać.Kąpielisko było oczywiście ogrodzone. Wysoki płot w XIX wieku miał za zadanie uchronić panie przed ciekawskimi oczami mężczyzn. Wszak panowie i panie kąpały się osobno.Wspomnianą restaurację otworzył w 1887 roku Hermann Schulz. I to on nazwał to miejsce na cześć królowej Luizy Pruskiej, żony Fryderyka Wilhelma III.Po wojnie miejsce to nazywano Wagmostawem.