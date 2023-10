Makabryczne morderstwo w Lubuskiem sprzed 11 lat. Sprawca odciął kobiecie głowę na cmentarzu i zaniósł ją na komisariat policji w Gubinie

Głowa w reklamówce

To była niedziela, 21 października 2012 roku. Do komisariatu policji w Gubinie wszedł młody, szczupły mężczyzna - był to 21-letni Hubert G. W ręku miał reklamówkę, z którą podszedł do stanowiska dyżurnego policjanta. Z reklamówki kapała krew. Hubert G. położył ją przed funkcjonariuszem policji. Ten zajrzał do środka i nie mógł uwierzyć w to, co widzi. W torbie znajdowała się głowa 51-letniej kobiety.

Hubert G. nie wyglądał na przestraszonego. Był wobec tej całej sytuacji obojętny. Policjanci natychmiast zatrzymali 21-latka. Nie stawiał oporu. Kilka godzin wcześniej na cmentarzu komunalnym w Gubinie dokonał straszliwej zbrodni.