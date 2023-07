Mały, papuga, która 13 lat żyła bez klatki, wyfrunęła w świat. Właściciele proszą o pomoc. Była widziana w regionie

Trzeba zawołać do papugi: Mały chodź!

- Kiedy wołaliśmy do niego: Mały chodź albo Mały hop - zawsze przylatywał na wskazane miejsce - mówi pani Barbara. - Wystarczyło też pstryknąć palcami i od razu reagował. To oswojony ptak. Lubi orzeszki piniowe, chętnie też pochłeptuje kawę, choć oczywiście mu jej nie dawaliśmy. Pani Barbara miała już wiadomości, że papuga była widziana w regionie, jakieś pięć kilometrów od domu. Teraz ptak może być też daleko dalej, nawet i sto kilometrów.

Papuga nie jest lękliwa

- To duży ptak, wychowany z dużymi arami. Nie jest lękliwy. Raczej jastrząb go nie zjadł. Liczymy, że się odnajdzie - mówi właścicielka i apeluje do mieszkańców regionu, którzy mogliby przekazać jakieś informacje czy zaprosić papugę do siebie.

Pani Barbara sprawdziła, że w Ptasim Azylu w Zielonej Górze papugi nie ma.

Liczymy, że Mały się odnajdzie. Samica czeka...